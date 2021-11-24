По погрузкам Клайпедский порт сохраняет прочные лидерские позиции среди стран Балтии

Клайпедский порт по объемам погрузок сохраняет прочные лидерские позиции в Балтийских государствах, а на восточном побережье Балтийского моря он уступает только трем российским портам у Финского залива, показывают обнародованные Клайпедским портом данные о погрузках.

За 10 месяцев этого года Клайпедский порт обслужил 37,622 млн грузов – на 4,1% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Этот результат солиднее результата всех портов Латвии, в которых погрузки в период для сравнения уменьшились на 9,3% до 33,835 млн тонн.

Погрузки только в Рижском порту сократились на 13,3% до 17,262 млн тонн, в Вентспилском порту – на 13,9% до 9,013 млн тонн, между тем погрузки в Лиепайском порту увеличились на 9,2% до 5,794 млн тонн.

Таллинский объединенный порт не привел данные о погрузках за 10 месяцев. По данным Департамента статистики Эстонии, все порты страны за этот период обслужили 33,5 млн тонн грузов.

На Бутингском терминале в январе-октябре перевалено 6,400 млн тонн нефти – на 4,4% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Больше всего грузов на восточном побережье Балтики привлекают три российских порта. Погрузки в порту Усть-Луги в период для сравнения увеличились на 5,1% до 89,413 млн тонн, в порту Санкт-Петербурга – на 4,9% до 51,757 млн тонн, в порту Приморска – на 3,4% до 43,204 млн тонн.

Погрузки в портах Калининграда сократились на 1,0% до 8,710 млн тонн.

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