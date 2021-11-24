Популярный британский видеоблогер побывал в гостях у бывшего члена "Вильнюсской бригады"

Бенджамин Рич, или Мистер Болд, британский туристический видеоблогер, который ведёт YouTube-канал Bald and Bankrupt, сейчас находится в Литве. Рич известен тем, что уделяет немало внимания постсоветским странам. Он посетил Вильнюс, Висагинас и побывал в гостях у бывшего члена "Вильнюсской бригады" Тадеуша Василевского по кличке "Гиббон".

Рич ненадолго приехал в Литву и сделал селфи с Тадеушем Василевским. Этот снимок в Instagram увидели 290 000 фолловеров блогера.

Тадеуш Василевский в молодости был перспективным боксером. Крепкий мужчина в группировке "Вильнюсская бригада" занимался рэкетом предпринимателей.

"Этот джентльмен в 80-90-ые гг был членом печально известной "Вильнюсской бригады". Если ты в то время хотел начать свой бизнес, он приходил и говорил, что ты должен заплатить ему и бригаде за "крышу", иными словами, за охрану. Когда я спросил у Тадеуша, что было бы, если бы кто-то отказался платить, он улыбнулся и сказал, что никто не был таким глупым, чтобы отказываться. Некоторые самые невероятные истории времен бандитского капитализма, которые всегда умиляли меня, я услышал прямо от человека, который вел такую жизнь. Этого человека неоднозначно оценивают многие в Литве, но для нас с Джонни он - абсолютный джентльмен. Он с женой подарил мне красивые напоминания о советском периоде, я увезу подарки с собой", – сообщил создатель канала Bald and Bankrupt.

В среду на канале Bald and Bankrupt появилась еще одна видеозапись о Литве. В ней - рассказ и Тадеуше Василевском.

Рич путешествует со своим компаньоном Джонни FD. Два приятеля посетили популярную в Вильнюсе шаверму, интерьер которой напоминает 90-ые. Здесь туристы и познакомились с Василевским, который пригласил их к себе домой.

"Он сидел и в советской, и в литовской тюрьме. Это серьезный мужчина. <...> Когда, якобы, один из самых крутых и жутких преступников Вильнюса предлагает зайти к нему в гости и выпить водки, ты не можешь отказаться. Ты говоришь, да, Гиббон, я иду", – рассказал Рич.

Рич рассказал, что Василевский прославился и тем, что очень любил выпить. Именно это не раз спасало его от тюрьмы. Его пытались обвинять в организации жестких убийств, но потом выяснялось, что он приходил на место будущего преступления, но был настолько пьян, что просто засыпал еще до всех событий.

В последний раз Гиббон был приговорен к лишению свободы за торговлю кокаином.

В квартире Рича встретила супруга Василевского, которая рассказала ему, что почти все вещи в их доме приобретены на блошином рынке.

В доме Василевских царит атмосфера советского периода – в комнатах висят картины, прославляющие режим, а одна стена полностью посвящена московской Красной площади.

Василевские подарили гостям книгу о Советской Литве и флаг Литовской ССР. Они показали гостям семейный альбом, в котором были фотографии разных лиц криминального мира.

"Это Игорь Темкун. Этих двоих на фотографии уже нет в живых – одного застрелили, а другого убили", – рассказал Гиббон.

На снимках есть и сам Василевский.

Посиделки у него дома не обошлись без алкоголя, русской музыки и разговоров о криминальном мире.

Посетили Вильнюс и Висагинас

Блогеры уже знакомили своих подписчиков с Вильнюсом, не забыли съездить на поезде и в Висагинас.

Этот город привлек их типовыми застройками, архитектурой позднего советского периода, напоминающей архитектуру в Припяти.

Размещенное 19 ноября видео просмотрели 1 млн. раз:

Канал Bald and Bankrupt привлекает немало внимания, у него 3,2 млн. подписчиков.

Своими видео делится и коллега Ричи – Джонни FD.

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