С выходных центр вакцинации Litexpo будет работать дольше

Вильнюсский центр вакцинации в Litexpo с выходных будет работать дольше, а в праздники работать не будет, об этом 24 ноября сообщил Вильнюсский муниципалитет.

По данным муниципалитета, такое решение было принято, потому что выросло число желающих привиться от COVID-19 (это произошло, когда разрешили прививаться третьей дозой вакцины).

В рабочие дни центр вакцинации будет работать с 8 до 20 ч., а в выходные с 9 до 19 ч.

Благодаря этому в день можно будет привить на 1000 человек больше, чем до сих пор.

На последней неделе в центре вакцинации прививали по 2000 человек в день. Зарегистрироваться на прививку можно по номеру 1808 или на сайте www.1808.lt.

Муниципалитет напоминает, что в столице Литвы действует больше 50 мест вакцинации, наиболее удобное место можно выбрать на сайте vakcina.vilnius.lt.

На Рождество - 24-26 декабря - центра вакцинации Litexpo работать не будет.

31 декабря он будет работать с 8 до 13 ч.

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