Вице-министр ИД Литвы: пятый пакет санкций для Беларуси должен быть принят незамедлительно

Пятый пакет санкций для Беларуси должен быть принят незамедлительно, сказал вице-министр иностранных дел Литвы Арнолдас Пранцкявичюс после заседания Совета по общим делам Европейского союза (ЕС).

"Необходимо как можно скорее принять пятый пакет санкций и начать подготовку шестого, включая давление на белорусский режим", – приведены в сообщении Министерства иностранных дел (МИД) слова А. Пранцкявичюса.

На заседании Совета по общим делам ЕС в Брюсселе во вторник обсуждалась подготовка к предстоящей 16-17 декабря встрече Европейского совета, а также другие вопросы повестки дня ЕС.

Литва надеется до декабрьского саммита ЕС получить предложения Европейской комиссии по изменениям правовой базы ЕС в областях миграции и убежища, а также охраны границ.

"Мы надеемся, что Европейский совет очертит дальнейшую дорожную карту того, как на уровне ЕС эффективно и всесторонне действовать как в условиях продолжающихся выпадов режима (Александра) Лукашенко против ЕС, так и в плане отражения подобных гибридных угроз в будущем", − отмечает А. Пранцкявичюс.

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