В ближайшие дни на границе Литвы с Беларусью протянут 100 км проволоки

В ближайшее время протяженность забора из режущей проволоки, который сооружается на границе Литвы с Беларусью, достигнет 100 километров.

"На днях будет достигнута протяженность 100 км: 70 км уложили Служба охраны госграницы Литвы и армия, 30 км – Epso-G", – сказал BNS председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороны (КНБО) Лауринас Кащюнас.

В среду комитет на закрытом заседании заслушал отчет министра энергетики Дайнюса Крейвиса о возведении забора на границе с Беларусью.

По словам Л. Кащюнаса, за неделю планируется уложить от 10 до 20 км этой проволочного забора.

"Это показывает, что к лету мы всю границу покроем концертиновой проволокой", – сказал Л. Кащюнас.

"Сейчас приоритет – южная застава, до конца года мы должны покрыть весь участок до Девенишкес включительно. Концертиновая проволока должна быть уложена в виде пирамиды, шестью рулонами", – сказал он.

По данным председателя КНБО, возведение четырехметрового заграждения на границе наберет ход позже, когда закончатся формальности по покупке. Сейчас возведено около полутора километров забора на участке границы Друскининкской заставы.

Как говорит Л. Кащюнас, уже почти половина госграницы с Беларусью наблюдается и с помощью технических средств.

В соответствии с планом, до конца года техническое наблюдение должно покрыть всю границу с Беларусью.

Решение о возведении забора на границе с Беларусью было принято после того, как в этом году начался наплыв нелегальных мигрантов.

Протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 679 км.

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