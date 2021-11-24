Белый дом заявляет о стремлении укрепить сотрудничество с Литвой

Белый дом США объявил, что будет стремиться к укреплению сотрудничества с Литвой по вопросам торговли и безопасности.

Об этом было объявлено после стратегической встречи представителей Литвы и США в Вашингтоне, на которой обсуждались вопросы Индии и Тихоокеанского региона.

"Соединенные Штаты еще раз подтвердили свою решительную поддержку Литвы как ценного союзника и партнера НАТО в решении многих общих глобальных проблем и вызовов, особенно в Индийском и Тихоокеанском регионах", – заявила пресс-секретарь Совета по национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

"Участники обсудили общую приверженность своих стран демократическим ценностям, правам человека и международному порядку, основанному на правилах. Обе стороны обязались стремиться к более тесному сотрудничеству, в том числе в областях торговли, инвестиций и устойчивости цепочки поставок, связей в области безопасности и обороны, а также для разрешения вызовов, создаваемых новыми и трансформирующими технологиями, кибернетическими и гибридными угрозами", – сказала она.

Эта встреча состоялась на фоне поисков Литвой поддержки со стороны США после дипломатического спора с Китаем по поводу углубляющихся связей страны с Тайванем.

В последние годы Литва выразила желание укрепить связи со странами Восточной Азии и диверсифицировать рынки, чтобы снизить зависимость от Китая.

После встречи в Вашингтоне министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, который руководил стратегическим диалогом с литовской стороны, отметил, что ценит экспертную поддержку США, которая поможет Литве наладить и развивать отношения со странами-единомышленниками в Восточной Азии.

В Вашингтоне представители Литвы также подписали меморандум с Экспортно-импортным банком США (англ. Export-Import Bank of the United States). Это позволит предприятиям, экспортирующим товары и услуги американского происхождения или производства, воспользоваться среднесрочными и долгосрочными банковскими гарантиями или кредитами на сумму до 600 млн. долларов США(почти 534 млн евро).

Г. Ландсбергис сказал, что сотрудничество с банком поможет бизнесу, "испытывающему направленное против Литвы экономическое давление со стороны стран с нерыночной экономикой".

Он не назвал конкретные страны, но литовские компании недавно жаловались на препятствия в торговле с Китаем, который недоволен решением Вильнюса разрешить открытие представительства Тайваня в стране.

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