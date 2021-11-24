Погода: вскоре в Литву придет новый циклон

В среду утром будет облачно, Литва окажется в южной части циклона, поэтому погода больше напомнит осеннюю, а не зимнюю.

Утром возможен гололед, местами туман. Днем в большинстве районов пройдет небольшой дождь, морось. Воздух прогреется до 3-7, а на море до 8 градусов тепла.

В четверг ночью ситуация немного изменится. В большинстве районов ожидается небольшой дождь, морось, местами мокрый снег, но температура будет выше нуля, поэтому гололеда не ожидается. Ночью будет 1-5, у моря 6-8 градусов тепла.

В четверг днем придет новый циклон с запада. Небо будет пасмурным, ожидаются осадки. Во многих районах будет идти моросящий дождь, на севере - мокрый снег. Днем будет 3-8 градусов тепла.

Ближе к выходным установится характерная для конца ноября погода. Ожидаются смешанные осадки: дождь, морось, мокрый снег. Ночью ожидается небольшой мороз, а днем будет немного выше нуля.

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