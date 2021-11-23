Центр геноцида и сопротивления жителей Литвы: ликвидация российского "Мемориала" стала бы огромной потерей

Ликвидация российской организации исторических исследований "Мемориал" стала бы огромной потерей как для России, ее жителей, так и для международного сообщества, полагает Центр геноцида и сопротивления жителей Литвы (ЦГИСЖЛ).

"Собранный "Мемориалом" неоценимый исторический архив, его помощь в изучении советского периода был и остается очень важным не только Литвы, но и для большинства испытавших советскую оккупацию государств, поэтому прекращение деятельности "Мемориала", уничтожение этой организации стало бы огромной потерей не только для России и ее граждан, но и для всего всего международного сообщества", – приведены в обнародованном во вторник сообщении слова руководителя центра Арунаса Бубниса.

Центр утверждает, что неправительственная организация, действующая более трех десятилетий, была основной организацией по расследованию сталинских репрессий и увековечения памяти об их жертвах в России, в также многолетним коллегой ЦГИСЖЛ.

Литовский центр напоминает, что один из основателей и руководителей "Мемориала" Сергей Ковалёв в советские года помогал доставлять на Запад известнейшее подпольное литовское издание "Хроника Католической Церкви Литвы", за свою деятельность он дважды был номинирован на Нобелевскую премию мира, а в 2011 году Сейм Литвы наградил его Премией свободы.

На этой неделе Верховный суд России должен рассмотреть просьбу прокуратуры ликвидировать "Мемориал", у которого около 50 подразделений по всей стране и за рубежом.

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