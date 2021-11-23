В Литве появится новый порядок начисления пенсий, его называют нечестным

Парламент Литвы 23 ноября принял поправки к закону о пенсионном страховании, в которых утвержден новый порядок начисления пенсий. Правящие уверяют, что этот порядок снижает нищету, однако представители оппозиции называют это решение несвоевременным и нечестным.

Согласно поправкам, лица, у которых нет необходимого пенсионного стажа, все равно будут получать базовую пенсию целиком. Сейчас из бюджета "Содры" пенсионерам платят около 40% пенсии.

Бывший глава Соцмина Линас Кукурайтис сказал, что обсуждению нового порядка уделили немного времени.

"В данном случае несправедливости немало, ведь пенсии с 1 января больше будут у тех, у кого они и без того немаленькие. Я думаю, если иметь в виду такой масштаб нищеты среди пенсионеров, это неподходящее решение", – сказал он.

"Меньше всего выгоды от этого повышения получат люди с небольшими пенсиями. Второй момент – снижено влияние стажа, и это особенно повлияет на получателей небольших пенсий, поскольку грань между теми, кто мало работает и много работает за небольшую зарплату практические стирается. Если ты работал в два раза дольше, твоя пенсия может быть всего на 10% больше, чем у тех, кто работал в два раза меньше. За этими повышениями скрываются серьезные изменения пенсионной системы", – заметил Кукурайтис.

Однако глава Комитета социальных дел Миндаугас Линге сказал, что это решение поможет уменьшить нищету среди пенсионеров. "Это изменение позволит быстрее повысить самые маленькие пенсии", – сказал он, заметив, что уже в следующем году нищета снизится на 1,4%.

"Кроме того, верное направление - быстрая индексация индивидуальной части пенсии. Мы говорим о той части, которая зависит от взносов и стажа. Перевод взносов и стаж должны поощряться тем, что в будущем будут иметь больше значения для начисления пенсии", – указал Линге.

Он напомнил, что базовую пенсию людям, у которых нет стажа, платят из бюджета государства, а не "Содры".

"Сейчас базовая часть составляет 60%, а индивидуальная – 40%, в 2030 г. они должны сравняться, а потом с каждым годом значение индивидуальной части будет расти", – заметил Линге.

"Самый большой эффект этих поправок ощутят получатели небольших пенсий и те, кто платил больше взносов", – сказала глава Соцмина Моника Навицкене.

"Важно также подчеркнуть значение стажа для людей, которые работают больше 30 лет, оно в силе, что касается базовой пенсии, то она тоже будет расти быстрее и будет индексироваться. Мы говорим об одной группе людей – 75 000 человек, у которых стаж 15-30 лет. Всего у нас больше 600 000 пенсионеров, значит, это немного. 2/3 получателей таких пенсий - женщины, которым не хватает стажа, поскольку они воспитывали детей или присматривали за больными родителями, другими инвалидами", – пояснила министр.

За поправки проголосовали 98 депутатов, 17 воздержались.

Отныне значение базовой пенсии будет снижаться, а индивидуальной ее части - расти: если стаж больше 30 лет, то пенсия будет индексироваться быстрее.

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