Министерство иностранных дел (МИД) Литвы заявило во вторник, что угрозы ядерной безопасности и защите окружающей среды для Литвы и других стран региона удвоятся, когда второй блок начнет действовать.
"Поэтому требует от Беларуси воздержаться от этого безответственного и и повышающего угрозы решения. Литва также требует приостановить работу первого энергоблока АЭС до тех пор, пока не будут выполнены все современные требования ядерной безопасности", – говорится в сообщении.
В ноте также говорится, что пока АЭС работает на Островецкой площадке Литва будет использовать все возможные дипломатические, политические, правовые и технические меры для защиты благополучия своего народа и интересов национальной безопасности.
Литва утверждает, что Белорусская АЭС была построена с нарушением требований безопасности и охраны окружающей среды. Минск отвергает эти обвинения.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!