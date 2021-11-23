"Пока мы не рассматриваем такое и дискутируем с соседями о всех решениях, которые они принимают, которые мы принимаем, согласуем действия, но об этом речи пока нет", – сказала премьер журналистам в сейме во вторник.

Отвечая на вопрос, согласует ли Польши такие намерения с Литвой, И. Шимоните заметила, что "Польша, наверное – вполне суверенное государство, чтобы принимать эти решения самостоятельно".

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"Но, конечно, если такие решения будут приниматься, обычно принципы добрососедства требовали хотя бы информировать об этом, поскольку это также может иметь последствия (для Литвы – ред.), – сказала премьер.

Польский премьер Матеуш Моравецкий в воскресенье заявил, что из-за миграционного кризиса его правительство готово ужесточить санкции для Беларуси, включая закрытие пунктов погранперехода, чтобы остановить перевозку грузов.

Литва и страны Запады обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

В связи с тем, что на границе Беларуси с Польшей скопилось большое число нелегальных мигрантов, Сейм ввел на приграничных территориях Литвы на месяц чрезвычайное положение на месяц.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. незаконных мигрантов, с сентября на границе с Беларусью было развернуто более 7,3 тыс. человек, пытавшихся перейти границу в недопустимых местах.

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