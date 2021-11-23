В Литве планируют менять систему налогообложения недвижимости

Литва от других стран отличается тем, что облагает налогами не конкретный объект недвижимости, а стоимость всех принадлежащих конкретному человеку объектов, заметила вице-министр финансов Рута Билкштите. По ее словам, этот порядок планируют менять.

На конференции, посвященной рынку недвижимости в Литве 23 ноября вице-министр сказала, что новый проект закона налога о недвижимости будет представлен в ближайшее время.

"Минфин уже много лет работает над налогом на недвижимость, в ближайшее время мы, вероятно, представим проекты", – сказала Билкштите, напомнив, что рассматривают три модели этого налога.

В соответствии с первой, предлагают не облагать налогами основное жилье.

В соответствии со второй моделью, в отношении основного жилья будет действовать необлагаемый минимум (он будет зависеть от конкретного муниципалитета).

Третья модель предполагает облагать какую-то часть стоимости основного жилья более низким тарифом, а то, что превышает установленный минимум (он будет зависеть от муниципалитета) – более высоким или прогрессивным тарифами.

"Достоинство первой модели – льгота понятна большей части жителей, механизм администрирования простой. Однако такой порядок не будет социально ориентированным и не будет поощрять развитие регионов, относительно большие льготы получат владельцы дорогого жилья.

Достоинства второй модели – укрепление заинтересованности муниципалитета в улучшении условий, повышающих стоимость недвижимости, есть возможность приспособления к специфике и социальным реалиям конкретных муниципалитетов. Однако доходы муниципалитетов будут ограничены необлагаемой налогами стоимостью.

Третья модель создает предпосылки для обеспечения надежных финансовых поступлений и повышения самостоятельности муниципалитетов, но доходы будут ограничены невысокими тарифами", – сказала она.

Сейчас в Литве некоммерческая недвижимость облагается 0,5–2% тарифами.

Некоммерческая недвижимость физических лиц стоимостью не больше 150 000 евро налогами не облагается (если в семье трое и больше детей – 200 000 евро).

"Литва от других стран отличается тем, что облагает налогами не конкретные объекты, а их общность. В других странах обычно основное жилье либо не облагается налогами, либо облагается отчасти", – сказала Билкштите.

Она рассказала и о других предложениях в сфере налогообложения недвижимости - например, отказаться от налога на самую дешевую недвижимость, пересмотреть администрирование налога на недвижимость, установить единый срок уплаты налога с налогом на землю, обложить налогами незаконченное строительство.

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