Парламентская оппозиция собрала подписи под вотумом недоверия Дулькису

Парламентская оппозиция 23 ноября собрала подписи под вотумом недоверия министру здравоохранения Литвы Арунасу Дулькису.

"Мы собрали 43 подписи и зарегистрировали текст вотума недоверия в секретариате", – сказала "крестьянка" Аушрине Норкене.

По действующим законам, под интерпелляцией должны подписаться минимум 29 депутатов.

Норкене сказала, что подписать документ предлагали только оппозиции.

Депутаты обращаются к министру с вопросом, почему обществу лгали, говоря, что есть план управления пандемией, почему выбрали "путь принудительной вакцинации", почему не спешили с покупкой кампании по рекламе вакцинации.

У министра также спрашивают, почему в мае, когда налицо были признаки снижения темпов вакцинации среди пожилых людей, не предпринимались меры по побуждению людей к вакцинации, почему до сих пор нельзя привиться в кабинете семейного врача.

Оппозиция интересуется, на каком основании летом отказались от масок в помещениях для привитых и владельцев "паспорта возможностей", почему отказались от превентивного тестирования привитых жителей, почему привитым не надо было изолироваться, если заболел член семьи.

У Дулькиса также спрашивают, почему до сих пор дестабилизирована работа большей части учреждений, почему у них нет руководителей, а некоторых "руководителей увольняют по сомнительным причинам", почему зарплаты врачей в следующем году планируют увеличить всего на 6%, ведь эти деньги "съест" инфляция.

Оппозиция также считает, что министр ничего не делает для снижения цен на лекарства.

Член правительства должен письменно ответить на вопросы вотума недоверия в течение двух недель и передать ответы спикеру парламента, который ознакомит с ними депутатов.

Ответы министра на заседании парламента должны выслушать в течение 5 рабочих дней.

После созданная комиссия должна решить, одобрить или нет ответы министра. Если решают не одобрять ответы, то проводят голосование, если за отставку члена правительства проголосуют не меньше 71 члена парламента, то он будет снят с должности.

У оппозиции в парламенте есть 67 представителей.

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