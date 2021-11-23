Из-за заторов в городе произошло и немало ДТП.
В группе Reidas Vilniuje на фейсбуке поделились видеозаписью, сделанной с помощью видеорегистратора, на ней – вильнюсская ул. Укмергес.
На видео видно, что машины в заторе едут медленно. Между тем, некоторые водители, чтобы объехать затор нагло пользуются правой полосой, предназначенной для общественного транспорта и электромобилей.
Так поступить решил и водитель BMW, но, видимо, он не учел сколькое дорожное покрытие и машина стала скользить из-за резкого маневра.
На видео видно, как BMW боком едет по правой полосе и перескочив через заграждения между полосой для общественного транспорта, врезается в другие авто.
BMW зацепил сразу два автомобиля. В результате ситуация на этом участке осложнилась еще больше.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!