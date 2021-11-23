Чрезмерная уверенность водителя в себе стала причиной ДТП в Вильнюсе

Во вторник в Вильнюсе выпал снег и это для многих водителей стало неожиданностью. Со всех сторон на въезде в Вильнюс образовались заторы, машины стояли и на городских улицах. Некоторые водители жаловались, что несколько километров ехали час и даже дольше.

Из-за заторов в городе произошло и немало ДТП.

В группе Reidas Vilniuje на фейсбуке поделились видеозаписью, сделанной с помощью видеорегистратора, на ней – вильнюсская ул. Укмергес.

На видео видно, что машины в заторе едут медленно. Между тем, некоторые водители, чтобы объехать затор нагло пользуются правой полосой, предназначенной для общественного транспорта и электромобилей.

Так поступить решил и водитель BMW, но, видимо, он не учел сколькое дорожное покрытие и машина стала скользить из-за резкого маневра.

На видео видно, как BMW боком едет по правой полосе и перескочив через заграждения между полосой для общественного транспорта, врезается в другие авто.

BMW зацепил сразу два автомобиля. В результате ситуация на этом участке осложнилась еще больше.

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