"Содра" начала выплачивать пенсии одинокого человека

"Содра" в ноябре начала выплачивать пенсии одиноким людям. Размер такой пенсии – 28,63 евро.

"Важно обратить внимание, что в ноябре пенсии получат не все жители, которые подали соответствующие заявки, а только те, кто получил право на эти выплаты с 1 июля 2021 года и подал заявку до конца октября", – подчеркнул представитель "Содры" Эвалдас Микутис.

В этом году такую пенсию получат одинокие получатели пенсионных пособий или социальных пенсий, пенсионных пособий по инвалидности (за исключением детей-инвалидов до 18 лет). Выплата также полагается достигшим пенсионного возраста получающим пособия инвалидам с трудоспособностью не больше 60%. За такой пенсией могут обращаться и получатели надбавок к низким пенсиям.

Для получения пенсии надо подать заявку по телефону или по интернету.

С 1 января 2022 г. круг получателей этой пенсии расширится – ее смогут получать все одинокие пенсионеры в Литве.

С Нового года для получения этой пенсии не придется подавать заявление, ее будут назначать автоматически. Выплачивать такие пенсии начнут до конца марта 2022 года.

С 1 января 2022 г. размер этой пенсии составит 32 евро.

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