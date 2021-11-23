Коронавирус в Литве: 1839 новых случаев и 18 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1839 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 18 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

14 умерших человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2170 человек, полную схему прививки завершили 14 032 человека.

В больницах сейчас проходят лечение 1511 пациентов с COVID-19 - примерно на полсотни меньше, чем сутки назад, 137 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 13 600 молекулярных (ПЦР) тестов и 9400 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей еще снизился и составил 976,4 случая. Этот показатель сокращается третью неделю. Доля положительных ответов на тесты также снизилась до 9,9%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!