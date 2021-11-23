В Литве отмечают День Литовской армии

23 ноября отмечают День Литовской армии и 103-ю годовщину со дня ее создания.

По этому случаю в Вильнюсе состоится торжественное построение. В церемонии примут участие отряды Литовской армии и вооруженных сил.

После церемонии на Кафедральной площади военные пройдут по проспекту Гедиминаса до площади Независимости.

После обеда в Вильнюсе откроют сквер, названный именем партизана Юозаса Лукшаса-Даумантаса. Из Науяместиса сквер перенеси на пересечение ул. Тускулену, Апкасу и Минтес (Жирмунай).

День Литовской армии отмечают 23 ноября.

23 ноября 1918 года правительство независимой Литвы приняло постановление о создании армии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!