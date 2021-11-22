Посол Литвы по вопросам миграции: общение отдельных государств ЕС с Минском вредит единству блока

Общение между отдельными лидерами Европейского союза (ЕС) с авторитарным руководителем Беларуси Александром Лукашенко наносит вред единству сообщества и может быть использовано минским режимом для его политической выгоды, считает посол Литвы по вопросам миграции Линас Линкявичюс.

В понедельник в интервью радиостанции LRT он отметил необходимо следовать линии, обозначенной на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, чтобы ввести так называемый пятый пакет санкций против Беларуси за использование нелегальной миграции в политических целях.

"Это и следует сделать сейчас. А когда некоторые национальные каналы действуют параллельно, это не способствует ни единству, ни мотивации, а дает надежды режиму, что он и ожидал, что все это ему поможет в какой-то степени легитимизировать себя, а с другой стороны извлечь из этого политическую выгоду, как это было раньше, торгуя политзаключенными», – сказал Л. Линкявичюс.

По его словам, переговоры с Минском "должны вестись только путем транслирования очень четких требований в одном направлении", чтобы избежать "торговли влиянием".

Л. Линкявичюс также подчеркнул, что страны, непосредственно пострадавшие от кризиса, должны быть включены в технические переговоры с Минском, инициированные Еврокомиссией.

"Вне всяких сомнений, что бы это ни было и как бы это ни называлось, все те страны, которые непосредственно вовлечены в этот конфликт, должны быть вовлечены, в первую очередь Польша, Литва, а также Латвия. О чем шла речь и вчера, когда премьер-министр Польши посетил Литву (...). Надеемся, что будут (координированные действия - BNS), потому что иначе и быть не может", - заверил дипломат.

Он также выразил обеспокоенность в связи с сомнениями по введению санкций в отношении белорусской авиакомпании "Белавиа".

"Посмотрим, как это будет выглядеть, но есть угроза для решительного и эффективного характера воздействия санкций", – сказал Л. Линкявичюс.

Канцлер Германии Ангела Меркель, дважды говорившая с Лукашенко на прошлой неделе, нарушила молчание между Западом и Минском, которое длилось более года. Западные государства не признают президентские выборы в Беларуси, состоявшиеся в августе прошлого года.

Литва и страны Запада обвиняют минский режим в организации миграционных потоков и называют это гибридной агрессией.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!