Крупные работодатели в Литве не намерены оплачивать тестирование работников

С 1 декабря 2021 года в Литве меняется порядок оплаты тестирования работников. Непривитые и не переболевшие коронавирусом работники должны будут сдавать тесты за свой счет или за тесты могут платить работодатели, государство больше эту услугу им не оплачивает. Однако представители крупных компаний указали, что не намерены платить за тесты неиммунизированных работников или будут делать это в течение месяца-двух.

Обязательно регулярно тестироваться на ковид должны врачи, медсестры, работники домов опеки, работники системы образования, торговли, производственных предприятий, общепита, сектора развлечений и др.

Delfi провел опрос крупных работодателей, которые работают в разных сферах, чтобы выяснить, кто из них намерен платить за тесты, а кто перекинет это обязательство на плечи работников.

В сети Maxima привиты или переболели 84% работников, не привиты 1900. Всего в компании 12 375 работников.

Пресс-секретарь Maximа Эрнеста Дапкене сказала Delfi, что они решили в декабре компенсировать эти расходы своим работникам, но с января непривитым придется платить за тесты из своего кармана. По предварительным подсчетам, это обойдется компании в 100 000 евро.

В Вильнюсском университете работают 5588 человек, привиты или переболели 95%. Канцлер ВУ Раймундас Балчунайтис сказал, что работникам придется делать тесты за свой счет.

Тестироваться должны работники компаний "Литовской железной дороги" – LTG Link и LTG Cargo. В компаниях работают 3478 человек.

"Мы рады, что работники группы ответственно оценивают ситуацию и соблюдают правила , прививаются. В LTG Link привиты или переболели 94%, а в LTG Cargo – 91,7% работников. Непривитые после 1 декабря будут тестироваться за свой счет", – сказала представитель "ЛЖД" Лаура Габрилавичюте.

Представитель Girteka Симонас Барткус сказал, что компания активно информирует работников о пользе вакцинации и возможности привиться как в Литве, так и за границей. Водителям тесты будут оплачивать до февраля. В Girteka Logistics работают 1475 человек, степень их иммунизации составляет 80-89%.

Обязаны тестироваться и работники производственных предприятий. Например, работники Achemos grupė. Концерн принял решение оплачивать тесты своим работникам. В компании работают 4700 человек. Уровень иммунизации составляет 80-89%, тестируются на данный момент 300 работников. Это количество постоянно сокращается, поскольку некоторые работники решают привиться.

Пресс-секретарь Orlen Lietuva Кристина Гендвиле сказала, что все непривитые и не переболевшие работники с 1 декабря будут проверяться за свой счет. Работодатель не планирует компенсировать эти расходы. В компаниях концерна Оrlen Lietuva работают 1426 человек, уровень иммунизации составляет 90-100%.

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