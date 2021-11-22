Экономист критикует увеличение налога на автомобили в Литве: это мало чем связано с уровнем загрязнения

Экономист Раймондас Куодис сказал, что предложенный Министерством охраны окружающей среды Литвы ежегодный налог на пользование автомобилями не будет способствовать снижению уровня загрязнения.

По словам экономиста, предложенный министерством налог больше напоминает налог на имущество, который ощутят малоимущие люди и те, кто пользуется старыми автомобилями. Куодис заметил, что сейчас вместо налога на загрязнения у нас - акцизы на топливо.

"Пытаются ввести такой регрессивный налог на имущество. Он имеет мало общего с загрязнением, налог на загрязнение уже давно существует, это акциз на топливо. Он прекрасно связан с тем, от чего зависит уровень загрязнения – сколько километров проезжаешь, на какой скорости. (...) А получится, что те, кто проезжает 1000 км, какие-нибудь живущие в деревне пенсионеры, на старом Volkswagen Passat, будут платить регрессивный налог – около 1000 евро в год, а горожане, которые по выходным ездят в Палангу, ездят на большой скорости, будут платить меньше", – сказал Куодис в интервью Žinių radijаs.

По мнению экономиста, предложенные изменения направлены не на то группу автомобилей: чтобы снижать загрязнение, надо облагать налогами те автомобили, которые занимают большую часть экономики - транспорт и логистику, а не личные авто.

"Разговоры о загрязнениях очень абстрактны, ведь есть и грузовой транспорт, Литва участвует в рынке грузовых автомобильных перевозок. Вопрос – какая доля загрязнения приходится на легковые авто. Если посмотрим, увидим, что относительно небольшую. Они не хотят трогать бизнес, они хотят, чтобы граждане как-то заплатили неясно за что", – критикует предложение Куодис.

Он отмечает, что министерство говорит о загрязнении, но не говорит где и как его будут снижать. Планы введения налога в зависимости от выбросов CO2 - не самое целесообразное решение, особенно, когда говорят о дизельных автомобилях.

"Разговоры о загрязнениях слишком абстрактны. Мы должны говорить о загрязнениях чем-то конкретным и где-то конкретно. Нам надо говорить о борьбе с загрязнением дизельного транспорта в городе. С этим мир уже борется, например, не разрешает старым дизельным автомобилям заезжать в центр города. Есть разные способы борьбы. А тут какой-то Volkswagen Passat в деревне, какая разница, что он там немного подымит", – сказал Куодис.

Правительство Литвы 24 ноября обсудит оправки к закону о регистрации транспортных средств. Планируют ввести ежегодные налоги на автомобили, если их выбросы C02 превышают 130 г/км. Новый налог будет зависеть от выбросов CO2 и типа топлива.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!