Согласно сообщению, все пользователи приложения смогут проверять документы с QR-кодами обоих типов.
Приложение ЦР создавал с партнерами.
Страны ЕС не договорились об общих правилах для путешественников, поэтому приложение покажет срок действия в документа в той стране, где человек его получил.
Используются данные тех стран ЕС, которые представили системе свои национальные правила – это сделали 12 стран ЕС, а также Албания, Сербия, Швейцария и Украина.
Литовская версия приложения проверяет местные документы по установленным в Литве правилам.
Чтобы проверить выданный другой страной документ, надо в приложении выбрать страну, которая его выдала.
ЦР сообщает, что приложение Tikrinti COVID pažymėjimą можно прислать из Google Play или App Store.
Приложение по заказу Минздрава Литвы создали ЦР с компанией CGI Lithuania.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!