Согласно сообщению, все пользователи приложения смогут проверять документы с QR-кодами обоих типов.

Приложение ЦР создавал с партнерами.

Страны ЕС не договорились об общих правилах для путешественников, поэтому приложение покажет срок действия в документа в той стране, где человек его получил.

Статьи по теме:
Премьер-министр Литвы: ограничения в первую очередь грозят непривитым  (50)
В Литве "паспорт возможностей" потребуется и 12-летним, срок его действия - 7 месяцев  (16)

Используются данные тех стран ЕС, которые представили системе свои национальные правила – это сделали 12 стран ЕС, а также Албания, Сербия, Швейцария и Украина.

Литовская версия приложения проверяет местные документы по установленным в Литве правилам.

Чтобы проверить выданный другой страной документ, надо в приложении выбрать страну, которая его выдала.

ЦР сообщает, что приложение Tikrinti COVID pažymėjimą можно прислать из Google Play или App Store.

Приложение по заказу Минздрава Литвы создали ЦР с компанией CGI Lithuania.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!