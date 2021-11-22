Премьер призывает ЕК координировать "технические переговоры" с Минском со странами региона

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что технические переговоры Еврокомиссии с представителями Минска по разрешению миграционного кризиса необходимо согласовывать с теми странами, которые находятся на передовых линиях.

«Европейская комиссия и Служба внешних сношений (ЕС) сейчас взяли в свои руки технические переговоры с Минском. Для нас очень важно, чтобы любые переговоры согласовывались с теми странами, которые находятся на передовых линиях гибридных атак - то есть с Литвой, Польшей и Латвией, и чтобы не принимались решения, которые не позволили бы разрешить ситуацию по существу», - заявила Шимоните на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в воскресенье.

Европейская комиссия подтвердила на этой неделе, что она проведет «технические переговоры» с Беларусью по репатриации незаконных мигрантов, пытающихся попасть на территорию ЕС через польскую границу с Беларусью.

Об этих переговорах было объявлено после двух телефонных разговоров между канцлером Германии Ангелой Меркель и авторитарным лидером Беларуси Александром Лукашенко.

Шимоните подчеркнула, что ситуация на границе Польши с Беларусью - это давление режима Лукашенко на Европейский Союз с целью снятия санкций и признания его легитимности, а людей продолжают использовать как инструмент для этого.

По мнению премьер-министра, поэтому необходимо и дальше усиливать давление на Минск.

Шимоните также выразила солидарность с Польшей, которая, по ее словам, в настоящее время несет основное бремя гибридной атаки, осуществляемой Беларусью.

"Это лишь начало"

Тысячи мигрантов в последние месяцы пытались попасть во входящие в ЕС Польшу, Литву и Латвию, через границу с Беларусью. В ноябре напряжение на границ выросло, когда несколько тысяч мигрантов сконцентрировались на границе Беларуси с Польшей.

Перед прибытием в Литву Моравецкий назвал кризис крупнейшей попыткой дестабилизировать Европу после окончания холодной войны.

Премьер-министр Польши заявил на пресс-конференции в Вильнюсе, что нынешняя ситуация, вероятно, станет началом более длительного кризиса.

"Это лишь начало. Вероятно, это только начало более длительного кризиса, созданного режимом Лукашенко, вероятно, в сотрудничестве с Кремлем», - сказал Моравецкий.

«В последние месяцы Беларусь активизирует свои действия против ЕС, и стоит понимать, что это не просто конфликт с Польшей или искусственный конфликт с Литвой - это попытка нарушить восточную границу НАТО-ЕС», – добавил он.

Моравецкий сказал, что очевидно, что действиями на границе руководит Лукашенко. Он также сказал, что в следующей волне миграции могут быть попытки воспользоваться афганским кризисом.

По его словам, Польша в любой момент готова помочь мигрантам продуктами питания или медицинским оборудованием, но белорусы не разрешают это делать.

Брюссель и правительство Литвы обвиняют минский режим в организации миграционных потоков и называют такие действия гибридной агрессией в ответ на предыдущие санкции блока против Беларуси из-за репрессий против оппозиции после прошлогодних президентских выборов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!