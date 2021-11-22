Новая тактика белорусских пограничников осложняет работу литовской стороны

За минувшие сутки литовские пограничники не пустили в Литву из Беларуси 70 нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в страну в неразрешенном месте, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

По гуманитарным причинам приняли двоих мигрантов, сообщил глава СОГГ Рустам Любаев.

"Мы заметили, что изменилась тактика – белорусские силовики заталкивают в Литву небольшие группки мигрантов - по 3-5 человек, это осложняет процесс поиска этих групп, их фиксирования и задержания. Однако этих людей задерживают", – сказал LRT в понедельник утром Любаев.

По его словам, как и до этого, больше всего нарушений фиксировалось в Варенском районе.

С начала августа, когда пограничники получили право не впускать иностранцев, переходящих границу с Беларусью в запрещенных местах, в Литву не впустили около 7250 человек.

В этом году незаконно попали в Литву более 4000 мигрантов. Литва и другие страны Запада считают, что организованным наплывом мигрантов Беларусь мстит за уже введенные санкции, связанные с расправой с оппозицией, и называет это гибридной атакой минского режима.

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