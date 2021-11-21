Эмигрантка из Украины открыла свой бизнес в Литве: нужно было проявить смелость

Простые вещи в красивой упаковке могут стать отличным подарком, демонстрацией любви и заботы ближнему. Виктория, которая приехала в Литву из Украины, долго не могла найти работу.

Целый год она простояла на учете в Службе занятости, а потом занялась своим делом. Она создает сладкие букеты Sweet and Pretty. Эта работа не только доставляет ей удовольствие, но и превращается в образ жизни.

Виктория приехала в Литву, оставив в Украине хорошую работу, дом. Она приехала с 17-летним сыном. По интернету она познакомилась со своим будущим мужем Эдмундасом из Литвы. Несколько лет они переписывались, ездили друг к другу в гости, а потом решили поселиться вместе в Литве.

Saldžiosios puokštės Foto: Asmeninio albumo nuotr.

"Мой возлюбленный взял меня за руку и привез в Литву", – сказала Виктория, которая два года живет в Каунасе.

Без знаний литовского языка ей сложно было влиться в местный рынок труда.

Несмотря на это, она не сидит сложа руки: она любуется литовской природой, улит литовский, создает сладкие букеты.

"Мне нравится литовская природа, здесь много парков, озер, здесь живут красивые мужчины. Может, не хватает больших парков с аттракционами, метро", – рассказала о своих впечатлениях Виктория.

Saldžiosios puokštės Foto: Asmeninio albumo nuotr.

"Здесь мне пришлось вспомнить о своих хобби. Я долго думала над те, чем я здесь могу заняться, даже зарегистрировалась в Службу занятости, но целый год я не получала никаких предложений. Никто не берет на работу человека, который не владеет литовским. А ведь в Украине, я работала в Харьковском университете, в отделе персонала. Я помогала студентам в поисках практики, часто это становилось местом их работы", – рассказала Виктория.

Она поняла, что надо делать то, что она умеет лучше всего и где не нужно много говорить по-литовски.

"Я понимаю по-литовски, но этот язык тяжел для меня, говорить на нем свободно пока не получается, несмотря на то, что я посещаю разные курсы", – рассказала эмигрантка.

Она рада поддержке со стороны мужа: "Эдмундас очень организованный и рациональный мыслитель. Он не избегает риска. Он дает ценные и практичные советы. Эдмундас взял на себя всю организацию этого дела. Сын Владислав помогает рекламировать товары в социальных сетях. У нас дружная, веселая и крепкая команда".

Виктория занялась своим делом. Она случайно вспомнила подарок, который преподнесла в свое время отцу на 70-летие – сладости в упаковке из цветов ручной работы, получился сладкий букет. Женщина сделала его своими руками.

Это было 11 лет назад, но полученные знания не забылись. Сейчас Виктория создает такие букеты в Литве. Она занимается индивидуальной деятельностью по справке. В одной из комнат Виктория оборудовала мастерскую Sweet and Pretty.

"Каждый букет я создаю, находясь в хорошем настроении, с любовью, сочетаю яркие цвета, подходят разные цветы, но всегда особенно хорошо смотрятся тюльпаны и розы", – рассказала Виктория.

Поскольку все букеты созданы руками, двух одинаковых не найти.

Виктория надеется, что создаваемые ею букеты, дарят хорошее настроение и тепло людям в Литве.

Saldžiosios puokštės Foto: Asmeninio albumo nuotr.

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