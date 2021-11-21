В торговых центрах Akropolis продолжается акция Jamam

21 ноября - последний день акции распродаж Jamam в торгово-развлекательных центрах Akropolis, находящихся в 4 крупных городах Литвы, пишет madeinvilnius.lt.

Во время акции, проходящей с 19 по 21 ноября, покупатели могут приобрести товары со скидкой до 50% в 700 магазинах и местах предоставления услуг.

"В последний раз акция Jamam проводилась осенью 2019 года, поэтому мы рады, что она вернулась в ТЦ Akropolis. Мы понимаем, что по мере приближения больших праздников это будет отличная возможность купить подарки своим близким, не откладывая это на последнюю минуту и сделать это со скидкой", – сказал представитель Akropolis Group Доминикас Мертинас.

По его словам, акция Jamam проводится с учетом всех действующих требований и ограничений.

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