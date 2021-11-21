Погода: ветер успокоится, но станет прохладнее

В воскресенье погоду в Литве обусловит циклон. На большей части территории страны будет облачно, только на западе из-за облаков время от времени будет выглядывать солнце.

По всей стране время от времени будут идти дожди, местами возможен мокрый снег. Местами усилится северо-западный, северный ветер, порывы могут достигать 15–18 м/с. На северо-востоке будет 4, на юго-западе до 9 градусов тепла.

В понедельник ночью давление понемногу поднимется, с запада придет зона более высокого давления. Облака рассеются, ожидается переменная облачность. Местами, в основном на юге, ожидаются небольшие осадки. Будет дуть ветер северных направлений. Утром будет 0–5 градусов мороза. В большинстве районов прогнозируют гололед.

В понедельник Литва окажется в зоне действия антициклона. День будет приятным и солнечным, однако похолодает. У моря возможны кратковременные осадки. Днем местами возможен гололед. Будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

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