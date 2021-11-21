Коронавирус в Литве: 1349 новых случаев и 21 смерть

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1349 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончался 21 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.

Среди умерших 20 человек были не привиты или привиты не полностью.

Из скончавшихся ор ковида 6500 человек полностью привиты были 434. Прямо и косвенно с ковидом связано 12 400 смертей.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 585 человек, всего привились 3059 человек.

В больницах сейчас проходят лечение 1527 пациентов с COVID-19 - почти на тридцать меньше, чем сутками ранее, 138 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 6584 молекулярных (ПЦР) и 4607 антигенных теста на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей снизился и составил 1016,5 случая. Этот показатель сокращается с начала предыдущей недели. Доля положительных тестов также снизилась до 10,1%.

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