Томас Венцлова: "Человек не может молчать, когда на его глазах душат тех, кто говорит правду"

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Литовский поэт, публицист, литературовед, а в своё время и советский диссидент Томас Венцлова выступил в защиту российского общества "Мемориал".

С начала 90-х годов и до наших дней организация занималась историей советских политических репрессий и защитой прав человека. В 2016 году общество внесли в так называемый "реестр иностранных агентов". Сейчас российская Генеральная прокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации "Международного Мемориала", указав на систематические нарушения законодательства об "иностранных агентах". Речь идёт о том, что на информационных материалах организации нет соответствующей маркировки. В самом обществе действия Генпрокуратуры считают политически мотивированными, направленными на расправу с независимыми организациями. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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