В Вильнюсе состоялся организованный Астраускайте митинг против ограничений, связанных с коронавирусом

В субботу в Вильнюсе, на Кафедральной площади собралось несколько сотен участников акции протеста. Они протестовали против прививок от COVID-19, заявили, что парламент служит не жителям Литвы, а ВОЗ). Митинг был организован Астрой-Геновайте Астраускайте. Собравшиеся скандировали: "Власть служит народу, а не наоборот".

Разрешение было выдано на митинг с участием 500 человек. Полиция уточнила, что собрались 1500-2000 человек.

Участники акции собрались в 13.30 ч., около 14 ч. колонна по проспекту Гедиминаса пошла к зданию парламента. До самого здания участники митинга не дошли, поскольку полиция перекрыла часть проспекта.

Участники митинга планировали оставить у здания правительства похоронные венки и зажечь свечи – как символ того, что правительство для народа умерло.

Люди принесли с собой плакаты. На одном было написано: "Мы не верим в науку, мы ее изучаем".

Собравшиеся выступали против вакцинации от COVID-19, против ограничений для непривитых. В числе участников акции был депутат Миндаугас Пуйдокас.

Около 15 ч. люди пришли к зданию парламента и вскоре разошлись, хотя акция должна была длиться до 17 ч.

Delfi напоминает, что Астраускайте была организатором августовского митинга, ее тогда оштрафовали на 370 евро за ряд нарушений. Напомним, что акция протеста 10 августа завершилась беспорядками. За участие в беспорядках обвинения предъявлены 91 человеку.

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