Мэр Вильнюса привился бустерной дозой вакцины от коронавируса

20 ноября в центре вакцинации Litexpo мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс привился бустерной дозой вакцины от коронавируса, пишет madeinvilnius.lt.

Информацией об этом мэр поделился на своей странице в Facebook. Он поблагодарил работающих в Litexpo волонтеров.

"Спасибо Виталии и Гитане за третью прививку, волонтерам и работникам за то, что все осуществляется, как запланировано в Вильнюсе - точно и вежливо. Спасибо вильнюсцам за то, что они активно прививаются. И спасибо науке за спасение жизней!" – писал Шимашюс.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!