В Вильнюсе в субботу наблюдались сбои с поставками воды

В субботу утром в некоторых районах Вильнюса наблюдались сбои с поставками воды. Об этом на фейсбуке сообщила компания Vilniaus vandenys. В 11.20 ч. Vilniaus vandenys информировала, что неполадки устранены, поставки воды возобновлены.

"Информируем, что сегодня в сети ESO в разных районах города наблюдались проблемы с поставкой воды. Мы делаем все возможное для устранения неполадок. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства", – сказано на сайте Vilniaus vandenys.

Пресс-секретарь Vilniaus vandenysР Рената Саулите-Смальске сказала Delfi, что проблемы наблюдаются в сетях ESO и Litgrid.

"По предварительным данным авария произошла на их стороне, ее причины нам не известны. Причина - проблемы с поставками электроэнергии. Сбои в поставках электричества привели к сбоям в работе наших насосных станций. Обычно после таких скачков работа насосных восстанавливается автоматически. Если скачки были серьезными, на место выезжает бригада. Как раз сейчас так и поступили. Мы пытаемся выяснить, сколько станций пострадало", – сказала она.

По ее словам, проблемы были в Науяместисе и Пилайте.

В 11.20 ч. Саулите-Смальске информировала Delfi, что работа всех насосных станций восстановлена. По ее словам, проблемы возникли из-за упавших на провода деревьев.

"Поставки воды восстановлены. Вскоре восстановится давление", – сказала она.

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