Коронавирус в Литве: 1904 новых случая и 30 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1904 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 30 человек, сообщил в субботу Департамент статистики.

Всего за время пандемии в Литве коронавирусом заболели 454 199 человек. Скончались 6494 человека.

Среди умерших 23 человека были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2960 человек, полную схему вакцинации завершили 2270 жителей, бустерной дозой привились 14 083 человека.

В больницах сейчас проходят лечение 1522 пациента с COVID-19 - почти на тридцать меньше, чем сутками ранее, 142 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 12 055 молекулярных (ПЦР) и 9955 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей снизился и составил 1043,2 случая. Этот показатель сокращается с начала предыдущей недели. Доля положительных тестов также снизилась до 10,1%.

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