Цены на заправках в Литве бьют рекорды

Команда Pricer.lt 15 ноября провела исследование цен на заправках в Литве и составила рейтинг АЗС по ценам.

По данным Pricer.lt, в ноябре бесспорным лидером по самым низким ценам на бензин A95, дизельное топливо и газ оставалась сеть Jozita. Circle K и Viada закрепились в рейтинге как самые дорогие АЗС.

Pricer.lt сообщает, что 15 ноября самый дорогой бензин A95 марки был на АЗС Circle K – 1,529 евро. На Viadа он стоил 1,509, на Neste – 1,489, oа на АЗС Jozitа – 1,400 евро.

Разница между самым дорогим и самым дешевым бензином составляла – 12,9 центов за литр, или 9,2%.

Примерно то же самое наблюдается с ценами на дизельное топливо. Самое дешевое дизельное топливо было на Jozitа – 1,250, а самое дорогое на Circle K – 1,419 евро. Разница – 16,9 центов, или 13,5%.

Самым дешевым газ также был на АЗС Jozitа – 0,72 евро, на Orlen Lietuva газ стоит 0,749 евро, самый дорогой газ был на Viada – 0,789 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценой составила 6,9 центов, или 9,6%.

Портал Pricer.lt отмечает, что разница между самой высокой и самой низкой ценой увеличивается.

Ограничение нефтедобычи, сокращение запасов, возможный рост спроса на нефтепродукты из-за возможной холодной зимы взращивают цены.

Главный фактор, который может способствовать снижению цен, - снижение спроса как реакция на рост цен.

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