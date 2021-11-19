Глава МИД Литвы говорит, что получил опровержение информации об исключении "Белавиа" из списка санкций

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорит, что услышал от своего германского коллеги Хайко Мааса опровержение того, что Берлин думает вычеркнуть из санкционного списка Европейского союза (ЕС) белорусскую авиакомпанию "Белавиа".

Как сообщает Министерство иностранных дел (МИД), в пятницу Г. Ландсбергис и Х. Маас обсудили ситуацию на границе и договорились, что миграционный кризис должен решаться на европейском, а не на двустороннем уровне.

"Мы договорились, что кризис на границе с Беларусью должен решаться на европейском, а не на двустороннем уровне. Мы должны провести в жизнь новые санкции для белорусского режима, о которых мы договорились в понедельник на встрече министров ИД ЕС", - сказал для пресс-релиза Г. Ландсбергис.

Министр подчеркнул, что ЕС "долго и целенаправленно работал над поиском консенсуса по единой политике в отношении Беларуси", поэтому необходимо и впредь держаться этого курса.

"Давайте играть по европейским правилам, а не по правилам (Александра) Лукашенко, который пропагандирует игру без правил", - сказал глава литовской дипломатии.

В сообщении указано, что министр услышал от Х. Мааса опровержение того, что Германия рассматривает возможность вычеркнуть белорусского авиаперевозчика Belavia из списка субъектов санкций ЕС.

Главы внешнеполитических ведомств ЕС в понедельник договорились о дополнительных санкциях для Беларуси и поручили дипломатам подготовить конкретный список подпадающих под санкции лиц и предприятий.

Эти санкции вводятся за роль Минска в разжигании миграционного кризиса на границе Беларуси со странами ЕС - Польшей, Литвой и Латвией.

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