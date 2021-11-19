В Вильнюсе в реке Нерис стоит "Статуя свободы"

Компания Omniva LT сообщает о новой услуге которая доступна всем клиентам – доставка посылок в любую страну мира. Для презентации такой возможности использовали нетрадиционный способ, его акцент – в реке Нерис, в центре Вильнюса появилась "Статуя свободы".

Коммерческий директор компании Omniva LT Юстинас Пилецкас сказал, что такое решение было принято в этом году после проведения исследования. В ходе исследования выяснилось, что 32% компаний посылают свои товары за границу. а 35% планируют это делать.

Компания также получала запросы и от частных клиентов, которые интересовались возможностью отсылки посылок за границу.

Пользователи Omniva LT с помощью платформы международных посылок tarptautines.omniva.lt могут следить за пересылок в одном пространстве.

Для презентации этой идеи было решено установить в реке Нерис около Белого моста "Статую свободы".

"Выбранное место символично. В США Статуя свободы словно выходит из воды, поэтому Нерис - отличное место для реализации идеи кампании – показать, что компания работает уже не только в странах Балтии. Отныне мы доставляем посылки во все страны мира!" – сказала Милда Янкауските, представитель компании Omniva LT.

Рядом со статуей можно делать фото и видео с 19 по 21 ноября, если потом эти фото выложить в социальные сети с хештегами #PasaulisArti, #PasaulisJauČia, #OMNIVA, то получишь скидку в размере 99% на пересылку посылки в любую страну мира через платформу tarptautines.omniva.lt (такая возможность будет у тех, кто поделится фото в течение указанных трех дней).

"В последующие выходные "Статую свободы" переставят в другие места Вильнюса, где бывает много людей", – сказала Янкауските.

"Laisvės statula" Neryje Foto: Organizacijos nuotr.

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