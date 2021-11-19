Скончался генерал запаса Литвы, бывший глава Оборонного штаба Гинтаутас Зенкявичюс

На 60-ом году жизни скончался литовский генерал запаса, бывший глава Оборонного штаба вооруженных сил (ВС) Литвы Гинтаутас Зенкявичюс.

В пятницу смерть офицера BNS подтвердил директор Департамента стратегической коммуникации ВС Литвы Гинтарас Коризна.

Г. Зенкявичюс служил в литовской армии с 1991 года, когда начал службу в составе Вильнюсского подразделения добровольческих сил. В 2005 году он был командующим Группы по восстановлению афганской провинции Гор, служил в Главном штабе союзнических сил НАТО в Европе (SHAPE), был гендиректором по вооружениями в Минобороны.

В 2014-2018 годах он был военным представителем Литвы при НАТО и ЕС, затем возглавлял Управление учений и доктрин ВС Литвы, Оборонный штаб.

Год назад он вышел в запас, летом этого года он стал главой Литовской ассоциации оборонной промышленности.

Г. Зенкявичюс является выпускником Каунасского политехнического института, обучался в военных колледжах Соединенного Королевства. Был награжден Рыцарским крестом Ординского креста Витиса, различными наградами системы Минобороны и иностранных государств.

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