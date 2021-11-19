Акция Jamam пройдет 19-21 ноября. Покупателей ждут скидки до 50%.
"Во время пандемии жители научились заранее планировать свои покупки, мы рекомендуем воспользоваться предложениями акции Jamam", – сказал представитель Akropolis Group Доминикас Мертинас.
Три акции Jamam не состоялись из-за пандемии, а в этом году ее проведут, соблюдая все действующие ограничения и требования. Акция пройдет в ТЦ Вильнюса, Каунаса, Клайпеды и Шяуляй.
Во время акции в ТЦ будет дежурить больше охранников. Посетителям ТЦ, у которых не будет медицинских масок, их выдадут на входе.
26 ноября ожидается акция распродаж - "черная пятница". К ней готовятся многие торговцы, включая Topo centras и Varle.lt.
ТЦ Ozas в этом году распродажи проводит не будет.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!