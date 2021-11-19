После перерыва в торговых центрах Akropolis пройдет акция Jamam

Несмотря на достаточно высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Литве, торговые центры возвращаются к проведению распродаж. Спустя два года в ТЦ Akropolis проведут акцию Jamam, а в конце ноября ждет "черная пятница".

Акция Jamam пройдет 19-21 ноября. Покупателей ждут скидки до 50%.

"Во время пандемии жители научились заранее планировать свои покупки, мы рекомендуем воспользоваться предложениями акции Jamam", – сказал представитель Akropolis Group Доминикас Мертинас.

Три акции Jamam не состоялись из-за пандемии, а в этом году ее проведут, соблюдая все действующие ограничения и требования. Акция пройдет в ТЦ Вильнюса, Каунаса, Клайпеды и Шяуляй.

Во время акции в ТЦ будет дежурить больше охранников. Посетителям ТЦ, у которых не будет медицинских масок, их выдадут на входе.

26 ноября ожидается акция распродаж - "черная пятница". К ней готовятся многие торговцы, включая Topo centras и Varle.lt.

ТЦ Ozas в этом году распродажи проводит не будет.

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