Советник премьера Литвы: время для проведения распродаж не самое подходящее

Советник премьера Литвы Живиле Гудлявичене скептически оценила объявляемые торговцами распродажи на выходных. Она не предлагает их отзывать, но рекомендует сделать все, чтобы не было столпотворения.

"У нас еще не та эпидемиологическая ситуация, чтобы мы могли проводить такие масштабные массовые акции", – сказала она в пятницу LRT.

Гудлявичене согласилась с тем, что действующие правила не запрещают проводить подобные акции, но просит торговцев сделать все, чтобы избежать столпотворения.

"Чтобы в магазинах и торговых центрах не было большого количества людей, чтобы потоки контролировались", – сказала советник.

"Я прошу, обеспечить дистанцию между людьми, приезжающими на акцию, контролировать соблюдение дистанции", – прибавила советник премьера.

Торговцы утверждают, что они могут обеспечить контроль за потоками.

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