Президент Литвы - послам стран НАТО: нужно избежать нагнетания ситуации на границе

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что нужно использовать все средства, чтобы избежать нагнетания ситуации на границе с Беларусью.

"Гибридная атака под дирижерством белорусского режима набирает обороты, так что нужны пристальное наблюдение за ситуацией и подготовка. Необходимо использовать все возможные средства для того, чтобы избежать дальнейшего нагнетания", – сказал президент в четверг на встрече с послами стран НАТО.

Как говорится в сообщении, на встрече с послами стран НАТО Г. Науседа подчеркнул, что особого внимания союзников по Альянсу требуют не только вызовы, связанные с нелегальной миграцией, но и стремительная интеграция Беларуси в военную систему России.

Это, по словам главы государства, провоцирует новые вызовы для НАТО по вопросам коллективной безопасности и должно быть отражено в планах, стратегии и тактике, особенно когда речь идет о регионе, граничащем с Беларусью.

Руководитель страны сказал, что при разрешении ситуации с застрявшими на границе людьми международным организациям должны быть обеспечены условия работы в Беларуси вблизи границы, чтобы ставшим заложниками режима людям была предоставлена гуманитарная помощь.

Президент обсудил с послами другие вопросы, связанные с безопасностью региона, а также ситуацию у границы Украины с Россией.

В этом году в Литву попало более 4,2 тыс. нелегальных мигрантов. Литва и страны Запада считают, что организованным наплывом мигрантов Беларусь мстит за уже введенные санкции, связанные с расправой с оппозицией, и называет это гибридной атакой минского режима.

На минувшей неделе на границе Беларуси с Польшей скопилось несколько тысяч мигрантов, и поскольку они пытаются штурмовать границу, на границе Литвы с Беларусью на месяц введено чрезвычайное положение.

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