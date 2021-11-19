Вильнюсец о ценах на недвижимость: неужели мы верим в адекватность цен?

Новые квартиры в Литве дорожают, поэтому многие покупатели обратили свой взор на квартиры в домах, построенных в советское время, или на квартиры в домах 10-15-летней постройки. Однако и цены на такое жилье выросли, за год примерно на 20%.

По подсчетам Ober-Haus, за последние 12 месяцев, по данным на октябрь 2021 г., цены на жилье в Литве выросли на 20,8%. В больших городах за это время цены выросли значительно: в Вильнюсе – на 22,0%, в Каунасе – на 20,2%, в Клайпеде – на 18,0%, в Шяуляй – на 19,3% и в Паневежисе – на 20,3%.

Представитель Ober-Haus Раймондас Регинис сказал, что рынок не перестает удивлять не только числом сделок, но и ценами.

"(...) сложно оценить, где предел возможностей. Спрос не снижается, поэтому цены продолжают расти, в октябре был зафиксирован значительный рост цен. В Вильнюсе за год старые квартиры подорожали на 19,7%, а новые – на 24,8%", – сказал он, заметив, что растут цены и на жилье в домах, построенных в советское время.

Томас из Вильнюса ищет квартиру в доме старой постройки в столице. Он рассказал Delfi, что цены на сайтах его поразили.

"Я каждый день просматриваю объявления и вижу, что цены быстро растут. Некоторые квартиры находятся в очень плохом состоянии, вопрос в том, даст ли банк кредит на такое жилье, а его хозяин прости 80 000 евро. Разваленная двухкомнатная квартира – 80 000 евро? Неужели мы верим в адекватность таких цен? Кажется, люди не чувствуют, где граница", – сказал он.

Томас для себя решил, что будет ждать, когда цены станут разумными.

Аналитик Арнольдас Антанавичюс сказал, что такие перемены могут быть обусловлены несколькими факторами. Во-первых, реальные сделки на рынке старого жилья попадают в статистику позже, поэтому суммы сделок можно увидеть не сразу. Во-вторых, не все объекты сразу находят своего покупателя.

"Продавцы иногда склонны ждать покупателя, который заплатит больше, поэтому в один месяц сделок бывает больше, а в другой - меньше, это сказывается на колебаниях цен", – сказал эксперт, заметив, что цены на рынке вторичного жилья все-таки растут.

"С каждым новым объектом продавцы пытаются получить больше, и покупатели платят", – считает Антанавичюс.

Тот факт, что литовцы покупают жилье, несмотря на высокие цены, он объясняет хорошей финансовой ситуацией.

Однако выдачу ипотечных кредитов может приостановить введенный Центробанком новый порядок, он вступит в силу с 1 февраля 2022 г: при покупке второго и последующего жилья жители должны заплатить не меньше 30% суммы из своего кармана. Исключение будет сделано только для тех, кому за первый кредит осталось выплатить меньше 50% стоимости жилья.

"Из-за нового порядка сейчас некоторые люди могут "спешить с покупкой". Поэтому пока я не вижу признаков, которые привели бы к изменению тенденции. Разве что введут карантин, но у жителей уже есть опыт - карантин для рынка недвижимости нестрашен. Похоже такая ситуация будет наблюдаться в ближайшие несколько месяцев, весной посмотрим, как подействуют правила введенные ЦБ", – сказал Антанавичюс.

Цены в крупных городах он оценивает сдержанно. Антанавичюс считает цены субъективным мнением покупателя и продавца.

"Оценка - очень субъективное дело, даже оценщики используют сравнительный метод, они смотрят на цены на рынке, – сколько стоят похожие объекты. Значит, имущество стоит столько, сколько кто-то за него был склонен заплатить. Тут и завязывается дискуссия - одним цена кажется приемлемой, а другим - ненормальной", – сказал Антанавичюс.

Чтобы оценить, насколько надежна ситуация на рынке, надо вспомнить соотношение цен и доходов жителей: сколько лет среднестатистическая семья должна работать, чтобы купить среднестатистическое жилье.

"В Литве этот показатель всегда был неблагоприятным для покупателей. Но нельзя опираться только на этот показатель и говорить, что цены неадекватные, ведь покупатели есть, значит, уровень цен поддерживают. Но если этот отрыв большой, всегда есть риск того, что ситуация на рынке ненадежная. Значит, при неблагоприятных факторах людям будет сложно содержать жилье, выплачивать кредит и т.д. Такой риск будет действовать против людей", – пояснил Антанавичюс.

Представитель Ober-Haus Марюс Чулада сказал, что цены на недвижимость беспокоят тогда, когда становятся не по зубам покупателям.

Что касается жилья, которое продают сами его владельцы, то, по словам Чулады, люди часто при установке цен ориентируются на цены на "порталах ожидания продавцов", которые обычно выше реальных - цены завышают, чтобы была возможность торговаться.

Чулада заметил, что цены на вторичном рынке растут.

"Этот рост не может быть вечным и безостановочным. Люди начинают советоваться, арендовать жилье в ожидании нормализации цен. Кроме того, начался отопительный сезон, летом цены более оптимистические, поскольку не надо платить за отопление. Зимой счета за отопление могут быть такие, что иногда цену на аренду или продажу снижают. Иными словами, зимой давление на продавца оказывается большее, да и настроение у покупателей в холодное время не такое радужное, как летом. Это также сказывается на финансовых решениях", – сказал он.

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