С прилавков магазинов в Литве пропало мясо, причину торговцы не могут назвать

Покупатели в Литве жалуются на то, что в некоторых магазинах на прилавках не осталось говядины. Торговцы говорят, что причина этого им не известна.

Фермеры говорят, что в Литве за говядину обычно выдают мясо молочных коров. Оно гораздо дешевле, чем говядина мясных пород. Однако и дешевой продукции не хватает по вполне понятным причинам – количество молочных коров в Литве сокращается с каждым годом, кроме того, на местном рынке свои позиции упрочили закупщики из Польши.

"Я в свое время выяснял, почему в магазинах говядина дешевле, чем должна быть по закупочным ценам на мясную говядину. Это объясняется просто – это мясо молочных коров, оно намного дешевле. Не хватает именно этого дешевого мяса, а не настоящей говядины", – сказал Витаутас Буйвидас, который занимается разведением крупного рогатого скота мясных пород.

Другая причина - экспорт литовской говядины за границу.

"Люди все больше коров продают полякам, которые часто платят немного больше, чем местные переработчики. Несмотря на то, что такой путь сложнее - надо заполнять больше документов, более высокая цена это окупает", – сказал Буйвидас.

Николай Дубников, глава кооператива BIO LEUA, объединяющего заводчиков крупного рогатого скота мясных пород, сказал, что в их кооперативе пока нехватки в мясе нет.

"Могу лишь предположить, что стало меньше молочных коров, их и не хватает. Предложение качественной говядины не изменилось", – сказал он, заметив, что пока не видно и роста скупочных цен.

Переработчики не видят причин для сбоев с поставками говядины, однако видят, что она дорожает. С начала года цены выросли на треть.

"Мясо дорожает, потому что растет себестоимость, но на рынке оно есть. Сколько закажут, столько привезем. Трудно сказать, снизилось ли потребление, поскольку в Литве говядина и без того мало популярна. На одного человека приходится 4-5 кг, хотя потребление понемногу растет. Это несравнимо со свининой, по статистике, каждый человек съедает по 80 кг свинины в год", – сказал гендиректор Biovela group Аудрюс Кантаускас.

Представитель сети Maxima Эрнеста Дапкене сказала, что им свинину поставляют литовские компании, поэтому цены могут вырасти.

"Мы уже слышим от поставщиков, что цены на свинину изменятся, это обусловлено ростом расходов и сырья. Но мы делаем все возможное, чтобы наши покупатели этого не почувствовали", – сказала она.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!