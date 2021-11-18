ГНИ: жители Литвы уже могут узнать, придется ли им платить налог на недвижимость

Государственная налоговая инспекция Литвы (ГНИ) информирует, что жители, владеющие недвижимостью на сумму больше 150 000 евро должны подать декларацию и заплатить налог на недвижимость до 15 декабря 2021 года. До 18 ноября 900 налогоплательщиков декларировали налоги на недвижимость на сумму 450 000 евро.

Стоит отметить, что в 2021 г. вступила в силу новая оценка имущества, данные можно проверить на сайте Центра реестра.

"Налогоплательщики заполняют декларации электронным способом – в системе EDS. Надо выбрать форму KIT715v.2 и вписать общую стоимость недвижимости, а также указать необлагаемый налогами размер: 150 000 или 200 000 евро, если есть льготы для семей с детьми. Сумму налогов система генерирует автоматически", – сказал представитель ГНИ Мартинас Эндрияйтис.

Центр реестра оценивает недвижимость по всей стране, пересчитывая стоимость земли и объектов недвижимости. Новые данные оценки недвижимости вступили в силу с 1 января 2021 г.

"Владельцы недвижимости должны проверить данные в Центре реестра, поскольку за последние 5 лет стоимость объекта изменилась. Например, в последние 5 лет стоимость всех объектов в среднем увеличилась на 30%: квартир на 40%, жилых домов - на 30%, других построек – на 20%.

Конечно же, цены больше всего выросли в растущих муниципалитетах – крупных городах и находящихся рядом районах, на курортах", – сказал представитель Центра реестра Казис Масквитис.

Стоимость недвижимости можно узнать, если на сайте Центра реестра ввести адрес недвижимости, а потом уникальный номер объекта. Через уникальный номер система покажет стоимость недвижимости.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!