Кубилюс рассказал о реальном содержании беседы Лукашенко и Меркель: это может привести к еще большему кризису

Европарламентарий Андрюс Кубилюс сказал, что до него дошли слухи о том, что Александр Лукашенко в беседе с Ангелой Меркель требовал в гуманитарных целях забрать из Беларуси в Европу определенное количество мигрантов и выяснял возможность отказа от санкции в отношении Belavia.

Белорусские СМИ сообщили о торой беседе Лукашенко с Меркель.

Говорят, что чиновники двух стран немедленно начнут переговоры о кризисе мигрантов.

"Первое, мы пока слышим информацию только со стороны Лукашенко, ее надо оценивать осторожно. Поскольку в ней часто бывает немало дезинформации и попыток показать, сколького удается добиться Лукашенко", – сказал Кубилюс в передаче на Info TV.

Европарламентарий критически оценил сам факт таких бесед.

"Тут у нас есть две проблемы. Первое - точно ли нужны такие переговоры? Я их оцениваю критически, я считаю, что политика ЕС должна быть единой, тут политика Берлина или Парижа не меняет политику Брюсселя. Как сейчас говорит господин Лукашенко, в беседе с Меркель, т.е. с Берлином, Минск договорился, что будут начаты переговоры с Брюсселем, у госпожи Меркель, наверное, нет полномочий указывать ведомствам ЕС, если другие страны это не одобрят", – сказал Кубилюс.

Вторая проблема, по оценке политика - обмен информацией.

"В Литве мы находимся в информационном вакууме, поскольку госпожа Меркель информирует членов глав Совета ЕС, премьеров Латвии и Эстонии, а в Литве - президента Гитанаса Науседу. И эта информация остается в руках президента и его советника Асты Скайсгирите. Ею не делятся. Мы уже видели, об этом ясно сказали - наш министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис не был информирован, а латвийский и эстонский министры в понедельник были хорошо информированы об этих беседах. Тут у нас есть большой фактор риска, при таком управлении информацией можно совершить большие и серьезные ошибки", – сказал Кубилюс.

По его оценке, в данной ситуации важно, чтобы гибридная война не стала прелюдией к масштабному кризису мигрантов.

"Если ЕС поддастся на шантаж, и решит, что можно, то ли по гуманитарным причинам, то ли из-за бесед Меркель с Лукашенко, взять несколько тысяч мигрантов в ЕС, это побудит других мигрантов рваться в ЕС тем же путем", – сказал Кубилюс.

Политик не исключает, что если проблемы будут решать таким образом, то через месяц Лукашенко снова привезет к границе мигрантов, чтобы ему снова позвонила Меркель или новый канцлер Германии или президент Франции Эмманюэль Макрон, и он снова сможет заняться своей пропагандой.

"Можно расценивать Лукашенко как главаря террористов, который взял людей в заложники. Бывает так, что спецслужбы звонят таким главарям террористов, пытаются их уговорить сдаться, уступить. Но мы в Литве живем в совершенно неподходящем информационном вакууме, вся информация о содержании бесед остается у Науседы и его советника Скайсгирите, что, по моему мнению, противоречит Конституции, (…) то мы не знаем, о чем идет речь. Для нас обсуждение этих бесед, как гадание на кофейной гуще", – заметил Кубилюс.

Политик сказал, что ему о требованиях Лукашенко, высказанных в беседе с Меркель, известно из общедоступных каналов - представителей соседних стран.

"Я могу судить только по словам министра иностранных дел Эстонии, которые печатали литовские СМИ. Она открыто рассказала, какая информация поступила из кабинета Меркель. Были две основные просьбы, чтобы Лукашенко признали легитимным президентом, и чтобы снизили число санкций или сняли их вообще. Еще довелось слышать такие слухи, что со стороны Лукашенко поступило требование, чтобы 2000 мигрантов, которые находятся у границы с Польшей, забрали в гуманитарных целях, и увезли в ЕС. Я это слышал от соседей", – сказал европарламентарий.

Он не исключает, что Лукашенко может требовать остановить введение новых санкций.

"Некоторые санкции, о которых говорили главы МИДов, как раз заседание проходило в понедельник, когда Меркель звонила Лукашенко, и об этом глав МИДов не информировали, насколько я знаю, некоторые санкции были бы болезненными для авиакомпаний, включая Belavia. Насколько я могу гадать по слухам, Лукашенко как раз говорил с Меркель о том, чтобы в отношении Belavia не вводили санкции", – сказал Кубилюс.

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