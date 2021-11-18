Коронавирус в Литве: 2015 новых случаев и 27 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2015 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 27 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

Среди умерших 22 человека были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2276 человек, полную схему вакцинации завершили 13 956 жителей.

В больницах сейчас проходит лечение 1691 пациент с COVID-19 - почти на 50 меньше, чем сутками ранее, 148 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 14,4 тыс. молекулярных (ПЦР) и 7,2 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 1152,9 случая. Этот показатель сокращается с начала предыдущей недели. Доля положительных тестов также снизилась до 11,1%.

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