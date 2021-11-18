Глава МИД Литвы: из списка санкций ЕС пытаются исключить "Белавиа"

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что есть попытки исключить белорусскую государственную авиакомпанию "Белавиа" из списка санкций, которые готовит для Беларуси Евросоюз.

"Есть очень тревожная новость о том, что, похоже, из списка санкций пытаются убрать чуть ли не один из самых важных элементов - санкции в отношении авиакомпании "Белавиа", которая, как известно, несет ответственность за большое количество мигрантов, доставленных в Беларусь", – сказал политик в интервью LRT.

По словам Г. Ландсбергиса, рассматривается вопрос об исключении из списка и сирийской авиакомпании.

Он также заявил, что у него нет точной информации о том, какая сторона сделала такое предложение, но не исключил, что это могла быть Германия.

Введение дополнительных санкций в отношении Беларуси было согласовано ранее на этой неделе министрами иностранных дел Европейского союза, которые поручили дипломатам подготовить конкретный список лиц и компаний, находящихся под санкциями.

Эти санкции вводятся из-за роли Минска в разжигании миграционного кризиса на границе Беларуси со странами Европейского Союза (ЕС) - Польшей, Литвой и Латвией.

В среду канцлер Германии Ангела Меркель во второй раз за неделю поговорила с Александром Лукашенко.

По словам литовского министра, сейчас запущена "отдельная переговорная дорожка с диктатором, нелегитимным президентом".

"Для Европы очень важно вернуться к тому, что было согласовано. Все же еще раз закрепить ту нашу основу, которую мы так тщательно охраняли от прошлогодних украденных выборов, что это нелегитимный президент, с ним Европа не ведет переговоры, Европа выдвигает законные и справедливые требования: освободить политических заключенных, провести новые выборы, прекратить гибридную атаку", – сказал Г. Ландсбергис.

"Несоблюдение этих требований приведет к экономическим, финансовым и другим санкциям", – добавил он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!