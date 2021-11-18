В Вильнюсе за аренду квартиры площадью 10 кв. м просят 320 евро

Рост цен на аренду жилья особенно заметен в столице Литвы. Правда, на некоторые объявления клиенты реагируют неоднозначно. Например, в ноябре в социальной сети Facebook появилось объявление - сдают в аренду квартиру площадью 10 кв. м, стоимость аренды - 320 евро. Комментаторы в сети утверждают, что это неадекватная цена, а хозяин утверждает, что она отвечает рыночным ценам. Эксперты говорят, что сейчас все возможно.

Квартира находится в Науяместисе, на ул. Сувалку.

На портале Aruodas.lt указано, что квартиру сдают за 300 евро.

Читатели, которые поделились объявлением с Delfi, интересуются, адекватна ли такая цена.

В объявлении сказано, что в квартире есть новая бытовая техника (стиральная машина с сушкой, микроволновка с грилем, индукционная плита, мини-духовка), бойлер, виниловое напольное покрытие, рекуператор, нестандартная мебель, центральное отопление, вся необходимая посуда, столовые приборы.

Delfi связался с владельцем квартиры, который рассказал, что квартира находится в хорошем месте, рядом со Старым городом, где цены на аренду высокие.

"Это место находится рядом со Старым городом, рядом Медицинский факультет ВУ, факультет Vilnius Tech, поэтому квартира может заинтересовать студента. Как местного, так приехавшего по обмену. Что касается цены, она меняется. Подорожали услуги на строительство, мебель, бытовая техника, все, что есть в квартире, подорожало. Рядом в общежитии можно снять комнату за 250 евро, ее размер почти такой же, но туалет и кухня будет общая с соседями <...>, вот я и прошу на 50 евро больше за все отдельное", – сказал собеседник, заметив, что жильем интересуются несколько человек.

Глава офиса Ober-Haus в старом городе Марюс Чулада сказал, что при оценке этого жилья, скорее всего, перегнули палку. Но он отмечает, что сейчас цены на аренду увеличились и по-прежнему растут.

"Можно смело утверждать, что рынок аренды активен, несмотря на то, что у нас на дворе середина ноября (обычно с начала ноября рынок замирает). В этом году он еще активен. Сдают практически все, вопрос лишь – за какие деньги. Это результат приезда молодых специалистов из-за границы (например, программистов из Беларуси), кроме того, и местные приезжают работать и учиться в Вильнюс", – сказал эксперт.

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