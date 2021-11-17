Сотрудники правоохраны Литвы обратились к ЕС с просьбой разрешить миграционный кризис

Сотрудники литовской правоохраны обратились к странам-членам и ведомствам Евросоюза (ЕС) с просьбой разрешить кризис с нелегальной миграцией на границе с Беларусью.

"Сотрудники полиции и пограничной службы Литвы приняли резолюцию о том, что ситуация в Литве сегодня вызывает обеспокоенность, на границе против нашей страны ведется гибридная война", – сказала на пресс-конференции в среду в Сейме председатель Литовского профсоюза полиции Рома Катинене.

В принятой на конференции сотрудников правоохраны Литвы резолюции содержится призыв к ЕС "предпринять активные действия по разрешению кризиса, которые удержали бы белорусский режим от дальнейшего нагнетания гибридной войны с использованием нелегальных мигрантов".

В резолюции также содержится просьба профинансировать оборудование заборов на внешних границах ЕС.

"Должностным лицам Литвы не вполне понятны соответствующие решения институций ЕС отказаться финансировать забор, так как границы Литвы является внешней границей ЕС, и нелегитимные власти Беларуси устраивают провокации на границе с использованием мигрантов, которые стали заложниками режима", – сказала Р. Катинене.

Участвовавший в пресс-конференции президент Европейского союза полиции Герит ван дер Камп сказал, что ситуация на границе "является ответственностью не только Литвы, но и всей Европы, потому что каждый, кто пересекает границу, пересекает границу не только Литвы, но и Европы".

Председатель Литовской федерации сотрудников правоохраны Лорета Сощекене сказала, что принять резолюцию побудило "вялое отношение политиков ЕС к проблемам, с которыми сталкивается Литва".

"Сотрудники полиции, наши профсоюзы находятся в авангарде этой инициативы, потому что мы прекрасно понимаем, что с проблемами, с которыми сталкиваемся мы в Литве, если пустить поток мигрантов, столкнутся и другие страны ЕС, особенно те страны, которые привлекательны для мигрантов", – сказала Л. Сощекене.

В этом году в Литву попали более 4,2 тыс. нелегальных мигрантов, почти 7 тыс. иностранцев развернули на границе. Страны Запада считают, что организованным наплывом мигрантов Беларусь мстит за уже введенные санкции, связанные с расправой с оппозицией, и называет это гибридной атакой минского режима.

На минувшей неделе на границе Беларуси с Польшей скопилось несколько тысяч мигрантов. Они организовали на границе лагеря и пытаются прорваться в Польшу.

Литовские должностные лица опасаются подобного сценария на границе Литвы с Беларусью, поэтому на границе страны введено чрезвычайное положение.

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