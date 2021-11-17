Литва откажется от налога на регистрацию авто и введет налог на эксплуатацию

Министерство охраны окружающей среды Литвы проводит реформу налога на автомобили и предлагает отказаться от налога на регистрацию авто, а вместо него с 2023 года предлагается ввести налог на эксплуатацию авто. Его тарифы министерство решило повысить.

На прошлой неделе министерство зарегистрировало обновленный проект на автомобили, в котором не осталось налога на регистрацию.

Эту информацию Delfi подтвердили представители министерства. Они сказали, что принять такое решение помогли замечания Минюста.

"Суть замечания – предложенный налог на регистрацию может противоречить 110 ст. договора с ЕС", – сказано в комментарии.

В договоре сказано: "Никакое государство прямо или косвенно не облагает продукцию других стран-членов своими внутренними налогами, которые были бы больше налогов на похожую местную продукцию. Кроме того, ни одна из стран-членов не облагает продукцию других стран такими местными налогами, которые косвенно защищали бы другую продукцию".

Представители министерства прибавили, что дополнительно учли опыт других стран.

"После того как решили отказаться от налога на регистрацию и оставить лишь ежегодный налог на эксплуатацию, упростится администрирование налога, а цель налога – изменить поведение людей и поощрять гармоничную мобильность - останется в силе", – указали они.

Об изменении модели налога в передаче "Тема Delfi" высказался министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас.

"Оппозиция указала, что мы не можем использовать такой налог. Мы акцентировали, что будет годовая плата за эксплуатацию, а поскольку налог на регистрацию коснулся бы импортируемых авто, его нельзя использовать. Поэтому мы выбрали один годовой налог", – сказал он.

Представители министерства указали Delfi, что в новом варианте льготы будут только у владельцев "семейных карт", присматривающих за инвалидами.

Также изменили и тарифы налога. Прежде предполагалось, что тариф будет от 0,28 евро за 1 г до 0,75 евро за грамм, а сейчас 0,56-1,5 евро.

Налог подсчитывают путем умножения выбросов CO2 на тариф, коэффициент налога и коэффициент индексации налога, затем полученное число делят на количество дней налогового периода и умножают на количество дней, которое авто участвовало в движении в течение этого года.

Mokesčio tarifai Foto: Aplinkos minsiterija

Taršos mokesčio tarifai Foto: Aplinkos ministerija

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