Глава МИД Литвы: для Минска могут быть введены новые санкции, если мигрантам не позволят вернуться на родину

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорит, что для минского режима могут быть введены новые санкции, если он будет препятствовать возвращению находящихся на границе мигрантов в страны их происхождения.

"Я бы предложил рассмотреть дополнительные секторные санкции, если людям не позволяют уехать. У Европейского союза (ЕС) есть эти инструменты, это правильный путь – говорить на том языке, который они понимают", – сказал журналистам в среду глава литовской дипломатии.

По его словам, сейчас правительство Ирака организует один авиарейс для застрявших за рубежом соотечественников: "На него записалось, кажется, 200 человек. Очевидно, что если предоставить возможность организовать больше полетов, безопасный коридор до аэропорта, думаю, что можно было бы спасти много людей".

Санкции ЕС, связанные со спровоцированным режимом миграционным кризисом и о которых уже договорено, по словам Г. Ландсбергиса, должны быть применены в ближайшее время.

"В ближайшие несколько дней должно быть окончательно договорено о списке. В нем почти 30 единиц – лица и юридические лица", – сказал он.

Министр скептически отозвался о состоявшемся в понедельник телефонном разговоре завершающей срок полномочий канцлера Германии Ангелы Меркель с Александром Лукашенко. Он подчеркнул, что такие беседы несут в себе риски, потому что их могут использовать, "чтобы легализоваться".

"Диктатор будет делать все, чтобы эта беседа выглядела как переговоры, попытается внести столько неразберихи, сколько сможет. Такова его цель – ослабить нас, ослабить нашу позицию, заставить нас сомневаться друг в друге", – сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что говорить с Минском и передавать свою позицию можно, уполномочив представителя ЕС.

"Переговоры нельзя вести ни в коем случае. (...) Я считаю, что когда разговаривает министр иностранных дел ЕС Жозеп Боррель – подходящий путь. Он вчера говорил с господином (Владимиром) Макеем. Содержание его беседы нам в точности известно, у него есть полномочия, нам известно, что он сказал: он потребовал незамедлительно позволить людям уехать от границы, создать безопасный коридор, чтобы они могли покинуть Беларусь через аэропорты и вернуться домой", – сказал Г. Ландсбергис.

"Такую позицию я поддерживаю, если имеет место консенсус 27 государств-членов", – добавил министр.

На минувшей неделе на границе Беларуси с Польшей скопилось несколько тысяч мигрантов. Они организовали на границе лагеря и пытаются прорваться в Польшу.

Литовские должностные лица опасаются подобного сценария на границе Литвы с Беларусью, поэтому на границе страны введено чрезвычайное положение.

В этом году в Литву попали более 4,2 тыс. нелегальных мигрантов, почти 7 тыс. иностранцев развернули.

Литва и другие страны Запада считают, что организованным наплывом мигрантов Беларусь мстит за уже введенные санкции, связанные с расправой с оппозицией, и называет это гибридной атакой минского режима.

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