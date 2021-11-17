Глава Минсельхоза Литвы: я чувствуют поддержку президента

Министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас говорит, что ощущает поддержку президента страны. Во время встречи с Гитанасом Науседой он обсудил диалог с фермерами, "зеленую" трансформацию, инвестиции, необходимость сохранения рабочих мест, проблемы малых и средних хозяйств.

"Я прямо не спрашивал, но чувствую поддержку (...) Мы также обсудили необходимость конструктивного диалога с земледельцами", – сказал министр BNS после встречи в среду.

По словам К. Навицкаса, президент интересовался ходом реализации планов, озвученных до назначения министром.

"Мы говорили о цифрах, усилиях, что делаем для достижения целей. Обсудили трансформацию "зеленого" курса, его важность, и президент подчеркнул, что любая трансформация должна финансироваться соответствующим образом", – сказал министр.

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В четверг К. Навицкас продолжит обсуждение сельскохозяйственной стратегии на 2023-2027 годы с представителями научных учреждений, Сельскохозяйственной палаты и Сельскохозяйственного совета.

По его словам, на встрече президент также хотел услышать, как реализуется концепция коротких цепочек, реформа Национальной земельной службы и передача земли муниципалитетам.

По словам министра, президент ожидает от правительства быстрых решений и предложений.

Согласно сообщению администрации президента, Г. Науседа на встрече подчеркнул, что трансформация сельского хозяйства необходима, но это требует адекватного финансирования и конструктивного диалога с организациями земледельцев.

Он также подчеркнул важность введения коротких пищевых цепочек как средства повышения жизнеспособности регионов.

В среду группа из десяти фермеров устроила акцию протеста перед Министерством сельского хозяйства, требуя отставки министра. К. Навицкас сказал, что это было давление перед переговорами, но назвал протест позитивным.

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